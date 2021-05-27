Hatayspor Emre Çolak ile anlaştı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 15:47

Süper Lig'de mücadele ettiği ilk yılını 61 puanla 6. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor'da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar başladı.

Ajansspor'un haberine göre Emre Çolak gelecek sezon Hatayspor forması giyecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde geçiren Saba Lobjanidze ve Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Fatih Kuruçuk'la büyük ölçüde anlaşan Hatayspor 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı.

Hatayspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te geçiren Emre Çolak ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Geçen sezon ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e transfer olan Emre Çolak futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2016 yılına kadar sarı-kırmızılı formaya hizmet etti. Emre, daha sonra La Liga’ya transfer olarak Deportivo La Coruna'ya formasını giydi.

2018-19 sezonunda kısa bir Suudi Arabistan macerası da yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını kulüpsüz geçirdi.