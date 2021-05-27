Kocaelispor-Sakaryaspor maçının hakemi Halil Umut Meler
TFF 1.Lig'e yükselecek takımın belli olacağı Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
Misli.com 2. Lig play-off finalinde yarın Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İki takım arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.
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