Kocaelispor-Sakaryaspor maçının hakemi Halil Umut Meler

TFF 1.Lig'e yükselecek takımın belli olacağı Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2021 Perşembe, 12:16
Kocaelispor-Sakaryaspor maçının hakemi Halil Umut Meler
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Misli.com 2. Lig play-off finalinde yarın Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İki takım arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.



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