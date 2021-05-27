Kocaelispor-Sakaryaspor maçının hakemi Halil Umut Meler

27 Mayıs 2021 Perşembe, 12:16

Misli.com 2. Lig play-off finalinde yarın Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İki takım arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.



