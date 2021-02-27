Hatayspor farka koştu

Atakaş Hatayspor: 1 - MKE Ankaragücü: 4

AA
27 Şubat 2021 Cumartesi, 14:42
Hatayspor farka koştu
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Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf

MKE Ankaragücü: Koray Çelikay, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Paintsil, Borven

Goller: Dk. 16 Borven (MKE Ankaragücü) Dk.45 Diouf, 55 (p), 65 (p) ve 74 Babajide (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+6 Paintsil (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 45+2 Alper Potuk (yedek kulübesinde) (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Akintola'nın sert şutunda defansa çarpan topu kaleci Koray Çelikay, son anda kornere çeldi.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası dışından Lukasik'in yaptığı ortada altıpas içinde topa vuran Borven, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 0-1.

20. dakikada sol çaprazdan, ceza alanında topla buluşan Akintola'nın şutuna savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

28. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Akintola'nın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sol kanattan Selim Ilgaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

2. yarıda Hatay coştu, 55. dakikada Dİouf ve 65. dakikada Babajide'nin penaltıları skoru 3-1 yaptı. 74. dakikada Babajide skoru belirledi: 4-1.


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