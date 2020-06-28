Hatayspor Süper Lig'e doğru!

28 Haziran 2020 Pazar, 19:46

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan Barcın

HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 80 Rahman Buğra x),Hamza (xx) (Dk.46 Mirkan xx), Aabıd (xx), Selim (xx)(Dk. 80 Idır Qualı x), Gökhan (xx)( Dk. 65 Alican x), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx),Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk.90 Soner ?).

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla (xx) Abdülkadir (xx) (Dk.62 Andusıc x), Malle (xx), Kethevoama (xx) (Dk. 62 Celal x) Serdar (xx)(Dk.80 Francıs Ezeh x), Cenk (xx), Sezer (x)(Dk. 85 Enes x), Anıl (xx), Batuhan (x), Mırsıc (x), Kağan (x).

GOLLER: Dk. 52 Mesut, Dk.90+4 Mirkan (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Malle, Batuhan, Mırsıc (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig’in 30’uncu haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada penaltıdan Mesut, 90+4'üncü dakikada ise Mirkan kaydetti.



