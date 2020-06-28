Hatayspor Süper Lig'e doğru!
arşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada penaltıdan Mesut, 90+4'üncü dakikada ise Mirkan kaydetti.
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan Barcın
HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx) (Dk. 80 Rahman Buğra x),Hamza (xx) (Dk.46 Mirkan xx), Aabıd (xx), Selim (xx)(Dk. 80 Idır Qualı x), Gökhan (xx)( Dk. 65 Alican x), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx),Yusuf (xx), Caner (xx) (Dk.90 Soner ?).
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla (xx) Abdülkadir (xx) (Dk.62 Andusıc x), Malle (xx), Kethevoama (xx) (Dk. 62 Celal x) Serdar (xx)(Dk.80 Francıs Ezeh x), Cenk (xx), Sezer (x)(Dk. 85 Enes x), Anıl (xx), Batuhan (x), Mırsıc (x), Kağan (x).
GOLLER: Dk. 52 Mesut, Dk.90+4 Mirkan (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Malle, Batuhan, Mırsıc (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
TFF 1'inci Lig’in 30’uncu haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada penaltıdan Mesut, 90+4'üncü dakikada ise Mirkan kaydetti.
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