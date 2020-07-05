Hatayspor, uzattı kazandı şampiyonluk ateşini yaktı!
Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü’nü 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti.
Hatayspor 1 Keçiören 0
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral
HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx)(Dk 89. Soner xx),Aabıd (xx) (Dk. 68 Rahman Buğra xx), Mirkan (xx), Selim (xx)(Dk.61 Caner xx), Alican (xx) Dk. 46 Gökhan xx), Mesut (xx), Qualı (xx)(Dk.61 Barbosa x), Sadi (xx),Yusuf (xx), Popov (xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) Erdi (xx), Süleyman (xx), Burak (xx) (Dk.63 Uğur x), Madında (xx)( Dk. 77 Ishak x), Abdulkadir (xx), Kone (xx)(Dk. 77 Bokıla x), Mendy (xx)( Dk. 70 Cem x), Samet (x), Dıabang (x), Hüsamettin (x)
GOLLER: Dk. 90+4 Soner Örnek
SARI KARTLAR: Alican, Soner (Hatayspor)- Mendy, Kone, (Keçiörengücü)
TFF 1'inci Lig’in 32’inci haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü’nü 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti. Hatayspor’un golü oyuna 89'uncu dakikada giren Soner Örnek kaydetti.
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