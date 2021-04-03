Hatayspor'da Boupendza Galatasaray maçı kadrosunda

03 Nisan 2021 Cumartesi, 16:24

Aaron Boupendza Galatasaray maçında forma giyebilecek. Türkiye’ye bu sabah dönen Gabonlu futbolcuya bugün yapılan ikinci testi de negatif sonuçlandı.

Boupendza, teknik direktör Ömer Erdoğan’ın şans vermesi halinde forma giyebilecek.

HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Gabon milli takımından bu sabah donen oyuncumuz Aaron Boupendza’nın Türkiye’de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır, oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir."

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor bugün saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.