Hatayspor’dan Aaron Boupendza’ya transfer izni

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:36

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 22 golle tamamlayarak gol kralı olan Aaron Boupendza, Katar’a transfer oluyor.

Hatayspor’dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun transfer görüşmeleri için Katar'a gitmesine izin verildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Aaron Salem Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Atakaş Hatayspor tarafından Katar'a gitmesine izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor’a Fransa'nın Bordeax takımından transfer olan Boupendza daha önce Feirense, Pau, Tours ve Ajaccio formalarını giymişti.

ÖMER ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan maç öncesinde Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı, “Boupendza büyük ölçüde satıldı, transferi gündemde. Kulüp adı vermeyeyim ama Türkiye dışına gidiyor."



