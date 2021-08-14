Ömer Erdoğan: "Aaron Boupendza büyük ölçüde satıldı"

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:40

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Hatayaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, yayıncı kuruluşa maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza'nın transferinin gündemde olduğunu belirterek şunları söyledi, "Boupendza büyük ölçüde satıldı, transferi gündemde. Kulüp adı vermeyeyim ama Türkiye dışına gidiyor."

GOL KRALI OLDU

Hatayspor'a Portekiz ligi takımlarından Feirense'den transfer olan Aaron Boupendza, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Gabonlu oyuncu Hatayspor formasıyla 38 maça çıkarken takımına 22 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.