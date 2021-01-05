Hataysporlu Gökhan Karadeniz, İtalyanların radarında

05 Ocak 2021 Salı, 11:10

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor forması giyen Gökhan Karadeniz'i, İtalya Serie A kulübü Benevento'nun takibe aldığı iddia edildi.

Calciomercato'nun haberine göre; Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi'nin izlenmesi için onay verdiği Gökhan Karadeniz'i sezon sonuna kadar takip edecek İtalyan kulübü, ardından 30 yaşındaki hücum oyuncusuna resmi teklif yapacak. Benevento'nun Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek Gökhan Karadeniz için ciddi olduğu vurgulandı.





