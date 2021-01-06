Hatice İnci: Çocuğumu ve beni koruyun, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum

06 Ocak 2021 Çarşamba, 13:01

Hatay'da yaşayan Hatice İnci, boşanma aşamasında olduğu Yusuf İnci'nin 2 yaşındaki oğlunu "düğüne götürme" bahanesiyle kaçırıp 4 aydır getirmediğini ve yerinin tespit edilemediğini söyledi. İnci, Yusuf İnci’nin oğlu uyurken yanına silah koyup fotoğrafı kendisine attığını söyleyerek, "Ben oğluma şiddet aletine dokunmasın diye silah bile vermedim. Çocuğumun sağlığından endişe ediyorum" dedi.





Bütün yetkili makamlara başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyleyen İnci, mağduriyetini anlattı:

"Yetkili makamlardan yardım istiyorum. 2 yaşındaki oğlum alkol ve uyuşturucu bağımlısı eşim tarafından kaçırıldı. 16 Eylül tarihinden beri velayeti bende olmasına rağmen, bütün yetkili makamlara başvurmama rağmen henüz oğluma ulaşamadım. Oğlumun fiziksel ve psikolojik şiddet altında olduğunu düşünüyorum. 4 aydır oğlumu görmüyorum. Oğlu göstermemekle kalmayan eşim, ailemle birlikte kaldığım ikametimi sürekli taciz ediyor. Sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet altındayım. Bana zarar verdirmeye çalışıyor. Tek isteğim, sesimi duyun ve sesimi duyurun. Çocuğumu bulup onunla birlikte korunmak istiyorum. Sesimi duyun."

‘EMİNE BULUT GİBİ ÖLMEK İSTEMİYORUM’

Hatice İnci, internet üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı şikayet başvuru metninde, "Eşim çok kez karakoldaki yetkilileri kandırmış ve beni ölümle tehdit etmiştir. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Gereken her yere başvuru yapıp cevabını alamamış mağdur bir anneyim. Uykunun ne olduğunu unuttum.Sürekli ne zaman öldürüleceğim diye arkama bakarak yürüyorum. Diğer kadın cinayetleri gibi, Emine Bulut gibi öldürülmek istemiyorum" diyerek yetkili makamlara seslendi.

İnci ve ailesi, baba Yusuf İnci'nin İstanbul'da ikamet ettiğini bildiklerini ancak tam konumunun tespit edilemediğini, yetkili makamların sürekli "Yer tespit edilemeden biz bakamayız" diyip başka birime devrettiklerini söyledi.





‘OĞLUMA OYUNCAK SİLAH BİLE ALMADIM, ŞİDDET ALETİNE DOKUNMASIN DİYE’

Hatice İnci, boşanma aşamasında olduğu eşinin çocuk uyurken yanına silah koyup çektiği fotoğrafı kendisine attığını söyleyerek soyal medya üzerinden, "Böyle büyütmek istemiştim oğlumu yüreğine sevgi eline bilgi vermek istedim. Şimdi ne halde benim oğlum...Ben ona oyuncak silah bile almadım şiddet aletine dokunmasın diye, ne olur duyun duyurun sesimi" paylaşımı yaptı.

İnci, daha önce sosyal medya hesabından oğlunun doğum gününde yaptığı paylaşım adeta ders niteliğindeydi, İnci, oğlundan "Kadınlara ve çocuklara çok değer ver, fiziksel gücünü onlara karşı kullanma" isteğinde bulunmuştu. İnci'nin paylaşımı şöyle:

"Oğlum, merhametli ol, yüreğinde acıma duygusu hiç eksilmesin. Düşeni kaldır, muhtaç olana kol kanat ger. Saygılı ol oğlum, sadece senden büyüklere değil, küçüklerine de, sevdiklerin kadar sevmediklerine de... Sevgi dolu ol oğlum, çok sev. Sevdiğini belli et; sarıl, öp, elini tut, sevdiğini söylemekten çekinme. Kadınlara da çocuklara da çok değer ver oğlum. Fiziksel gücünü onlara karşı asla kullanma. Şefkatli, sevecen bir adam olmak, seni zayıf bir erkek yapmaz; aksine sağlam karakterli, güçlü bir erkek yapar."

‘EVİMİZE TAŞLA SALDIRDI, HAKARETLER YAZDI’

İnci, kardeşinin sosyal medya hesabından, "En son 23 Aralık gecesi evimize taşlı saldırıda bulundu. Bundan önce evimizin duvarlarına şiddet unsuru içeren hakaret ve benzeri şeyler yazıyordu" dedi. İnci'nin şikayet dilekçesinde, "Yusuf İnci, oturduğum apartmana gelip 'Tüm Türkiye kaşar olduğunu duyacak' diyip hakaret etti, duvarlara yazdı" diyerek korktuğunu söyledi.

İnci'nin kardeşi, Yusuf İnci'nin evlerine saldırdıktan sonra karakola götürüldüğünde, yüksek alkollü çıktığını anlattı.