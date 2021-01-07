Hatipoğlu’nun yönettiği üniversitede kişiye özel kadro iddiası
Televizyondaki vaazlarıyla tanınan Nihat Hatipoğlu’nun rektör olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne kişiye özel ilanla KPSS’den en düşük puan alan kişinin alındığı öne sürüldü. Yetkililer, “Biz de şaşkınız” dedi.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde kişiye özel ilan verilerek kadrolu büro personeli alındığı öne sürüldü. 13 kişinin başvurduğu ilana KPSS’den en düşük puan alan kişi seçildi.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Nihat Hatipoğlu’nun rektör olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 11 Aralık 2020 tarihinde bir kişinin alınacağı sözleşmeli büro personeli ilanı açıldı. İlandaki özel şartlar arasında “En az önlisans mezunu olup, üniversitelerin Gazetecilik, Medya ve İletişim, Basın veya Basın ve Yayıncılık bölümü mezunu olmak” şartının yanı sıra “Muhabir kursu eğitim belgesine ve diksiyon eğitimi katılım belgesine sahip olmak” da yer aldı. 13 kişinin başvurduğu ilanda, en düşük KPSS puanını alan M.K isimli kişi önceki gün personel seçildi.
‘BİZ DE ÇOK ŞAŞKINIZ’
Üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kara, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Rektör hocamız Nihat Hatipoğlu bu konularda çok hassas bir insan. Bize özellikle ‘Şeffaf olun’ uyarısı yapıyor. Aranan şartlar, daha vasıflı ve kaliteli eleman almak için. Biz de çok şaşkınız bu duruma. Bizi de tatmin etmedi” dedi.
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