Hava kuvvetlerindeki işini bırakıp salyangozdan sabun üretmeye başladı
Salyangozdan sabun üretmeye başlayan eski hava kuvvetleri çalışanı Damien Desrocher, kariyerinde yaptığı bu radikal değişikliği "doğaya dönüş" olarak tanımlıyor.
Fransa'da eski hava kuvvetleri çalışanı, kariyerini radikal şekilde değiştirerek salyangozdan sabun üretmeye başladı.
28 yaşındaki Damien Desrocher, hayatında bir değişikliğe gitmek ve "doğaya dönüş" gerçekleştirmek için Fransa Hava Kuvvetleri'ndeki bilgisayar teknisyenliği işini bıraktı.
Independent Türkçe'nin derlediği habere göre Fransa'nın kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinin Belçika sınırında yer alan Lille'de yaşayan Desrocher, salyangozların sümüksü maddelerini kullanarak sabun üretiyor.
Genç girişimci üretim sürecinde hayvanlara zarar vermediğini, sümüksü maddeyi salyangozları "maharetli şekilde gıdıklayarak" elde ettiğini söyledi. Damien Desrocher, salyangozların sümüksü maddesinde cildi iyileştiren ve yaşlanma karşıtı etki yaratan kolajen ve elastin gibi maddeler bulunduğunu da belirtti.
"Sadece parmaklarımla dokunuyorum, gayet basit ve şiddet içermiyor" diyen Desrocher, "Salyangozları inceleyip nasıl hareket ettiklerini izlediğinizde, aslında çok cezbedici hayvanlar olduklarını görüyorsunuz. Gerçekten çok sevdiğim bir hayvan" ifadelerini kullandı.
Aralık ayında sabun yapma işlemlerine başlayan Desrocher, bugüne dek 60 bin salyangoz yetiştirdi.
Üreme dönemlerine girdiklerinde salyangozların çoğu daha büyük bir alana taşınırken, 4 bin civarıysa sümüksü maddelerin elde edilmesi için kullanıldı.
Tek salyangozdan 2 gram civarında sümüksü madde elde edebildiğini söyleyen Desrocher, 80 gram sümüksü madde için yaklaşık 40 salyangoz kullanıyor. Bu miktarla da 100 gramlık kalıp sabunlardan 15 tane üretilebiliyor.
Ender görülen salyangoz sabunlarını Fransa'da üreten üçüncü kişi olduğunu söyleyen Desrocher, yıl sonuna kadar 3 bin kalıp sabun üretmeyi hedeflediğini belirtti.
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