Havacılıkta tarihin en kötü yılı: Büyük zarar kapıda

09 Haziran 2020 Salı, 16:15

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 2020 yılını "havacılıkta tarihin en kötü yılı" olarak niteleyerek koronavirüs krizi nedeniyle havayolu sektöründe 84 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar kaydedileceğini tahmin etti.

IATA'nın tahminlerine göre havayolu yolcu trafiğinin 2021'de bu yıla kıyasla yüzde 55 artması ancak 2019 seviyelerine kıyasla yüzde 29 geride kalması bekleniyor.