"Havaların ısınmasıyla meyve ve sebze fiyatları düşecek"
Günlük sebze ve meyvelerin halden geldiği semt pazarları vatandaşın tercihi oluyor. Pazarlarda daha çok taze olarak gelen ürünlerin talep gördüğünü söyleyen esnaf, vatandaşın marketten çok semt pazarını tercih ettiklerini belirtiyor. Pazarda fiyatların uygun olduğunu söyleyen esnaf, havaların ısınmasıyla fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor
Meyve, sebze ve yeşillik fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen pazar esnafı Kasım Ünal, “Havalar ısındıkça fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Havaların sıcak olması malların çabuk büyümesini tetikliyor. Havaların soğuk olduğu zamanlarda fiyatlar biraz artmıştı. Vatandaşlar alışverişlerini yapıyor. Pazara günlük ve taze ürün geldiği için vatandaş tercihini pazardan yana kullanıyor. Roka 1 lira, tere 1 lira, dere otu 1 lira, maydanoz 1 lira ve kıvırcık 3 lira olarak satılıyor” ifadelerini kullandı.
PORTAKAL 5, ELMA 4, AYVA 6 LİRA
Bölge olarak fiyatların değiştiğini söyleyen bir diğer pazarcı esnafı, “Bölge ve sürümüne göre mallarımızı getiriyoruz. Vatandaştan talep var. Portakalın kilosu 5 liradan satılıyor, Elma 4 lira, ayva 6 lira olarak satılıyor” açıklamalarında bulundu.
"DOMATES 6, SALATALIK 5 LİRA"
Pazarcı Gıyasettin Değerli ise, vatandaşın fiyatlardan dolayı memnun olduğunu belirterek, “Salkım ve çeri domates 6 lira, salatalık 5 lira. Marketlerde günlük mal olmadığı için, vatandaş daha çok pazarı tercih ediyor” dedi. Pazarcı Erhan Ercan, “Kabak 3 lira, biber 3 lira, kıvırcık 2 lira ve limon 2 liradan satılıyor. Fiyatlar uygunken vatandaş durumdan memnun oluyor. Fiyatlar pahalı olduğu zaman hem biz hem de vatandaş memnun olmuyor" şeklinde konuştu.
Marketten çok pazarda alışveriş yaptığını belirten vatandaş Esma Kılıç, “İmkanım olduğu zamanlar daha çok pazara gidiyorum. Yarım kilo biber aldım, kırmızı biber aldım, salatalık ve domates aldım" dedi.
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