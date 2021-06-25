Havuz İzmir açıldı

25 Haziran 2021 Cuma, 15:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam değeri 1 milyar lirayı aşan 4 yatırımının açılış töreni için kente gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ikinci durağı Bornova’daki Havuz İzmir oldu. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisinde 16 milyon lira maliyetle inşa edilen tesisin açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Su sporlarını teşvik etmek ve spor takımlarını desteklemek için İzmir’e kazandırdığımız Havuz İzmir, aslında pandeminin yaşamımızda ne tür olumsuzluklar yarattığını da hatırlattı. 2020 yılında planladığımız takvim dâhilinde yapımını tamamladığımız halde kısıtlamalar nedeniyle hizmete açamamıştık. İlk kez bugün hizmete sunuyoruz. Pandemi süreci belki yatırımlarımızı durduramadı ama bugünkü gibi kıymetli buluşmaları geciktirdi” dedi.

5 bin kişilik amfi tiyatro ile birlikte Türkiye’nin en modern buz sporları salonunun yer aldığı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda bulunan Havuz İzmir’in yüzme, sualtı ragbisi, sutopu ve triatlon müsabakalarına ev sahipliği yapacağını ve her yaştan İzmirliye hizmet vereceğini söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarı olimpik yüzme havuzumuz 3 bin 200 metrekare kapalı alanda engelli ve doğa dostu bir yapı olarak inşa edildi. Büyükşehir Belediyemizin İzmir’e kazandırdığı bu havuz sayesinde, profesyonel şekilde yüzme sporuyla ilgilenen çocuk ve gençlerimizin ihtiyacı karşılanacak. Burası aynı zamanda, yüzme bilmeyenlere eğitim verilen bir tesis olacak. Yola çıkarken ‘Biz önceliği arka sıralardakilere vermek üzere tüm İzmir’e hizmet edeceğiz’ demiş, ‘İzmir’in refahını arttırıp, bunu da adil biçimde bö lüştüreceğiz’ sözünü vermiştik. Aşık Veysel Yüzme Havuzu ile İzmir’in arka mahallelerinin yaşam kalitesini ve refahını artırmak için yaptığımız çalışmalara bir yenisini ekliyoruz.”

OLİMPİK HAVUZUN TEMELİ ATILACAK

Aşık Veysel Yüzme Havuzu’na ek olarak bu yaz Gaziemir-Emrez, Bornova-Meriç ve Konak-Pazaryeri mahallelerine üç büyük portatif havuz kurduklarını söyleyen Soyer, “Böylece, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerdeki çocuk ve gençlerimiz yaz boyunca yüzme imkanına kavuşmuş olacak. Önümüzdeki yıl Kemer’de, Türkiye’nin en modern ve özel tasarımlı olimpik havuzunun da temelini atarak kısa bir süre sonra İzmir’i su sporlarının önde gelen merkezlerinden biri haline getireceğiz. Her bir projemizle, çocuklarımız ve gençler olmak üzere İzmirlilerin sporu bir yaşam biçimi haline getirdikleri bir şehir yaratıyoruz” dedi.

ÇOK AMAÇLI TESİS

İzmir Büyükşehir Belediyesi sualtı ragbisi, triatlon ve sutopu takımlarının antrenmanlarına ve maçlarına ev sahipliği yapacak yüzme havuzunda yüzme bilmeyen 6 yaş ve üzeri çocuklar ile 18 yaş üstü ve yetişkinler için yüzme kursu verilecek. Stil geliştirmek isteyenler için ise ayrı bir program uygulanacak. Havuz İzmir'de yüzmeyi öğrenen 6 yaş ve üzeri çocuklar, sualtı ragbi, triatlon, su topu ve yüzme branşlarına yönlendirilerek bu alanlarda sporcu yetiştirilmesi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi sağlanacak. Tesis, ayrıca yüzme bilen ve havuzu kullanmak isteyen her yaştan İzmirliye açık olacak.

Yüzmeyi yeni öğrenenler için çırpınma havuzu, zindelik (fitness) salonu ve yüzme havuzundan oluşan Havuz İzmir, engelli dostu ve çevreci bir yapı olarak inşa edildi. Buz Sporları Salonu'nun hemen kuzeyinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alanda yapılan yarı olimpik yüzme havuzu 25 metre boyunda, 12,90 metre eninde ve 4 metre derinliğinde. Havuzda 125 kişilik bir tribün de yer alıyor. Geceleri özel bir görüntüye sahip olan binanın cephesinde geri dönüşümlü camlar kullanıldı. Çatısında yer alan güneş panelleri ile tesisin elektrik ihtiyacının da bir kısmı sağlanıyor.