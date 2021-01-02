Hawaii’de keşfedilen çiçek, türünün yaşayan tek örneği

02 Ocak 2021 Cumartesi, 09:00

Hawaii’nin Batı Maui bölgesindeki Lahaina yerleşim yerinde yükselen Helu yükseltisinin dik ormanlık eteklerinden birinde bulunan Cyanea heluensis bitkisi, ilk olarak 2010 yılında keşfedilmiş fakat sadece resmi olarak tanımlanmış.

Popular Science'da yer alan habere göre, bitkibilimci Hank Oppenheimer ile biyolog Jennifer Higaşino, bitkiyi uzak ve derin gölgeli bir noktada tespit etmişler.

Oppenheimer aradan geçen sürede özel olarak geliştirilen bir macun kullanarak, Olinda Nadir Bitki Tesisi’nde çoğaltmak üzere aldıkları bir aşı dalında büyümeyi teşvik etmeye çalışmış.

C. heluensis, Cyanea adı verilen ve Hawaii’de en çok tür barındıran cins olan bir bitki grubuna ait. Cinsin, 8-10 milyon yıl önce gerçekleşen tek bir girişten ortaya çıktığı düşünülüyor. Aradan geçen zaman içerisinde, bazıları sadece tek bir yanardağda bulunan 80 farklı tür ortaya çıkmış.

Hawaii Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda bitkibilimci olan Matthew Keir, “Bunun gibi çok sayıda yerli bitki, artık sadece fidanlıklarda canlı tutuluyor” diyor Facebook’ta. “Bir kasırga gibi sadece tek bir doğal afetin bir fidanlığı vurması, pek çok nadir bitkinin yok olmasına sebep olabilir.”

Bitkinin görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.