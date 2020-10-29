‘Hayaletler’ 8 festivalde gösterilecek

29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği film, İspanya’da Seville Film Festivali, İsveç’te de Stockholm Film Festivali’nin ana yarışmasında jüri karşısına çıkacak.

“Hayaletler” ayrıca, pandemi koşullarında iptal edilen Karlovy Vary Film Festivali’nin yılın en iyilerini buluşturduğu özel seçkisi 54. Karlovy Vary Film Festivali’nde Julien Temple, Kelly Reichardt, Chloé Zhao, Sean Durkin, Gianfranco Rosi gibi yönetmenlerin son filmleriyle birlikte gösterilecek.