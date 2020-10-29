‘Hayaletler’ 8 festivalde gösterilecek

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 5 ödül birden kazanan “Hayaletler”, kasım ayında 7 ülkede, 8 festivalde seyirciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 05:30
‘Hayaletler’ 8 festivalde gösterilecek
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Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği film, İspanya’da Seville Film Festivali, İsveç’te de Stockholm Film Festivali’nin ana yarışmasında jüri karşısına çıkacak. 

“Hayaletler” ayrıca, pandemi koşullarında iptal edilen Karlovy Vary Film Festivali’nin yılın en iyilerini buluşturduğu özel seçkisi 54. Karlovy Vary Film Festivali’nde Julien Temple, Kelly Reichardt, Chloé Zhao, Sean Durkin, Gianfranco Rosi gibi yönetmenlerin son filmleriyle birlikte gösterilecek.


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