Hayali evrenlerden anlık görüntüler: '◌>○'

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:10

Titiz ve keskin çizimleri ile ön plana çıkan Başkan; “?>0” kapsamında tuval üzerindeki soyutlamaları ve heykel denemelerini ilgililerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Bu çalışmalar aracılığıyla ziyaretçilere hem bir özne olarak daha belirgin roller üstlenen unsurları hem de açığa çıkardığı formların kendi hayatlarını bulmalarını sağlayan sanatçı, hayali evrenlerde yakaladığı anlık görüntüleri de eserlerine yansıtmaktan vazgeçmiyor.

Başkan, son dönem işlerinde nesnelerin kendi alanlarını tanımlamalarına izin vererek evrenin kendi iç dinamizmine imkân sağlıyor. Bu sayede oluşan formlar zaman ve mekân kavramlarını yeniden üretirken onlardan bağımsız sonuçlar üretmeyi de sürdürüyor.