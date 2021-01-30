Hayat karartan kod: OHAL KHK 36
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda yer gösterici olarak çalışan Gülsinem Tantekin (34), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL döneminde hazırlanan KHK ile hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı.
4 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanan Tantekin, mahkemenin “işe iade” kararına rağmen işine geri alınmadı. İŞKUR’a yaptığı başvuruda hiçbir kursa alınmayan Tantekin’e gerekçe olarak “OHAL KHK 36” kodu uyarısı gösteriliyor. Tantekin, “CİMER’e yazdım, ‘Yargı kararının uygulanması için eski işyerinizin işlem yapması gerekmektedir’ yanıtını aldım. Mahkeme kararlarıyla SGK’ye başvurdum, henüz dönüş olmadı. Atılmamda imzası olanlar FETÖ soruşturması kapsamında işten atılmasına rağmen ben işime dönemiyorum” dedi.
‘AİLEMDE TEK ÇALIŞAN BENDİM’
Tantekin, “SGK, mahkeme kararlarımı henüz düzeltmedi. Aynı dönemde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yöneticileri OHAL kapsamında işten atılan personelleri kısa sürede başlatırken ben hâlâ başlatılamadım işime. Eşitlik ilkesi neye göre hesaplanıyor? Bunca haksızlık ile mücadele ederken hiçbir yerde iş bulamıyorum. 7 kişilik ailede tek çalışan bendim. Babam mevsimlik işçi. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyor, aileme destek veremiyorum. Sosyal, psikolojik, gelecek kaygım var. Beni ve benim gibileri toplumdan izole etmenin hiçbir kanuni, vicdani açıklaması olamaz. Buradan Diyarbakır Valiliği’ne, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne, Adalet Bakanlığı’na, Çalışma Bakanlığı’na sesleniyorum: İşe iade edilmem ve sigorta çıkış kodumun haklı fesih olarak düzeltilip kazanılmış haklarımın iade edilmesini talep ediyorum” dedi.
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