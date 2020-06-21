Hayatını engelli yüzücü oğluna adayan baba ağlattı

21 Haziran 2020 Pazar, 00:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Babalar Günü için özel bir video hazırladı. Videoda yüzde 97 engelli olan Paralimpik yüzücü Caner Aşkın’ın babası ile ilgili duygularını anlatan video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) 21 Haziran Babalar Günü ile ilgili anlamlı bir video hazırladı. Videoda kulübün yüzde 97 engeline rağmen sayısız şampiyonluk kazanan Paralimpik yüzücüsü Caner Aşkın ve babasının hikayesini paylaşıldı.

Paralimpik yüzücü Caner Aşkın’ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan babasının babalar gününü duygu dolu sözlerle kutlaması izleyenleri duygulandırdı. Caner, babası Nazmi Aşkın’ın babalar gününü, “Benim babam babadan öte. Hem babam hem arkadaşım hem hocam. Her zaman yanımda oldu, başarılarımda hem arkamda oldu. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Buradan da babalar gününü kutluyorum” İfadeleriyle kutadı.

Videoda; “Kulübümüzün ‘Nazmi Babası’ henüz 40 günlükken havale geçiren ve West sendromu teşhisi konulan Paralimpik yüzümüz oğlu Caner Aşkın’ı bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kulübümüzün tesislerinde oğluyla birlikte kalan, oğlunun üstünü giydiren, yemeğini yediren, antrenmana götüren baba Nazmi Aşkın, Caner’in şampiyonluklarında büyük rol oynuyor.

Babasının desteğiyle 5 sene üst üste S2 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan 25 yaşındaki Caner, 100’e yakın yarışta madalya kazandı.

Caner ile ilgilenebilmek için erken emekli olan ve o günden bu yana hayatını oğluna adayan Nazmi Aşkın, bu hayatın hiçbir şekilde kendisine yük olmadığını bundan keyif aldığını söylüyor.

Sporcularımızın da ‘baba’ diye hitap ettiği Nazmi Aşkın başta olmak üzere evlatlarına değer katmak için hayatlarını adayan tüm babaların ‘Babalar Günü’nü kutlarız" ifadeleri yer aldı.



