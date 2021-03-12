Haydarpaşa Garı'ndaki marangoz atölyesinde yangın

Haydarpaşa Garı'nda bulunan marangoz atölyesinde küçük çaplı yangın çıktı.

DHA
12 Mart 2021 Cuma, 14:04
Haydarpaşa Garı'ndaki marangoz atölyesinde yangın
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Haydarpaşa Garı'nın içinde bulunan marangoz atölyesinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine gara, itfaiye ekibi sevkedildi. Elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürüldü.


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