‘Hayırlı olsun’ ziyareti iki parti arasında işbirliği zemininin ilk adımı olarak yorumlandı

09 Ekim 2020 Cuma, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaretinde erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak “Zaten bir süre sonra Türkiye seçim gündemini konuşmak zorunda. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Gittikçe ağırlaşan bir fatura var” dedi. Ziyaretin önümüzdeki süreçte iki parti arasında olası bir işbirliği için ortak bir zemin sağlayacağı yorumları yapıldı.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 hafta önce görüştüğü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ardından dün de Babacan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Kılıçdaroğlu ile Babacan ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki liderin temel sorunlar konusunda ortaklaştığı ifade edilirken parti kaynakları, görüşmeyi olası bir seçim sürecinde ittifak zemini için karşılıklı atılan “ilk adımlar” olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Babacan ortak basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, “DEVA Partisi siyaset dünyamızın yeni bir yıldızı” ifadesini kullandı.

‘ORTADA İKİYÜZLÜLÜK VAR’

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Mümin yoklukta sabretmeli” açıklamalarının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Mümin alçakgönüllüdür, kul hakkı yemez, ülkede yatağa aç giren çocuklar varsa sarayda oturmaz. Söylemi farklı, yaşam tarzı farklıysa orada riya, ikiyüzlülük vardır. Erdoğan’ın söylemlerinin ciddiye alınacağını düşünmüyorum” dedi. Babacan da “Hükümetlerin görevi vatandaşların yokluk karşısında sabretmesini istemek değil, vatandaşlarımıza mümkün olan yaşam koşulları ve refah seviyesini sunmaktır. Yokluğa karşı sabredin diye nasihatte bulunmak bir hükümetin görevi değildir” dedi. Bir soru üzerine görüşmenin ittifak görüşmesi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Ancak seçim sathımailine girersek belki oturulur; seçim yasasında değişiklik yapılmazsa -o konuda da bazı çalışmaların yapıldığını biliyoruz- belki o dönem gündeme gelebilir. İki partinin ekonomiye, eğitime bakışı farklı olabilir” dedi.

‘2023’E KADAR SÜRMEZ’

Kılıçdaroğlu, erken seçimle ilgili, “Topluma daha ağır bir fatura çıkmasın diye aklı başında bir siyasi yönetim bir süre sonra seçime gitmek durumunda kalabilir” derken Babacan, “2023 seçimine kadar ülkenin ne ekonomik sisteminin ne siyasi meşruiyetinin devam etmesi mümkün değil. Er ya da geç; vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, dolar kurundaki artış konusunda “Döviz pik yapıyor, ülke yönetilmiyor. Erdoğan para için eğiliyor. Ağrıma gidiyor. Kendisi benim siyasi rakibim ama o başka bir devlet adamı önünde para için bu kadar eğilmemeli” dedi. Babacan da “1 Ocak’tan itibaren 120 milyar dolarlık bir müdahale var. Para politikası yanlış bir yerde dururken, kur odaklı bir uygulama yapılıyor. Buna politika bile denmez” diye konuştu.

Türkiye’de seçim koşullarını ekonomik gelişmelerin belirleyeceği yönünde değerlendirme yapılan görüşmede, Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görevliyken bakan olan Babacan ile birlikte çalıştıklarını anımsattı. Kılıçdaroğlu’nun “Sabırlı ve olgun bir tavırla yanıt veren nadir siyasetçilerdendiniz” dediği belirtilirken, Babacan’ın ise Kılıçdaroğlu’nun çalışmayı ve üretmeyi seven bir siyasetçi olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

AYM’nin yapısının değiştirilmesi konusunda Kılıçdaroğlu, “Bunların derdi AYM. İstiyorsanız değiştirin, getirin Meclis’e. Bahçeli AYM ile uğraşacağına niye Uygur Türkleri’nin hakkını savunmuyor?” dedi. Babacan, “Yüce Mahkeme hükümetin işine gelmeyen bir karar aldı diye güvenlikle ilgili o mahkeme başkanının tehdit edilmesi kabul edilecek bir şey değil” dedi.