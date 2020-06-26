Hayko Cepkin’den ‘Karantina Günlüğü’

26 Haziran 2020 Cuma, 12:10

Hayko Cepkin’in “Karantina Günlüğü” isimli albümü dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluştu. Albüm, Cepkin’in karantina süresince (11 Mart-1 Haziran) yeniden yorumlanmış eski şarkılarından oluşuyor. Sanatçı, 2005 yılından bu yana yayımladığı 22 adet bestesini neyzen Burak Malçok ile farklı bir düzenleme ile kendi YouTube kanalından anlık kayıtlar alarak paylaşmıştı. YouTube kanalındaki bu eserler, dinleyenlerin yoğun isteği üzerine digital platformlarda da yayımlandı.