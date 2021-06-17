Hayvan dostu işletmeleri tercih edin tadınız kaçmasın
Köpekleriyle tatile çıkacaklar, plan yaparken gidecekleri bölgeyi önceden araştırmalı. Örneğin bolca mavi bayrak bulunduran tatil yörelerinden uzak durun çünkü köpeklere yasak.
Haziran itibariyle pandemi yasaklarının azalacağı var sayılırken tatil planları da konuşulur oldu. Ancak köpekleriyle tatile gideceklerin bölge seçerken dikkat etmesi gereken durumlar da söz konusu.
Örneğin Türkiye’de mavi bayraklı plajlara köpeklerin girmesi yasak. Bu mevzu, köpekleriyle tatile çıkan ve durumdan habersiz kişilerin tatilini zehir edebiliyor. Örneğin geçenlerde, Twitter’da Datça Belediyesi’nin bir iletisi üzerine, Neslihan Yılmaz isimli kullanıcı, köpekleriyle Datça’ya tatile gittiklerinde girecek plaj bulamadıklarını dile getirdi. Ardından aynı şikâyetle pek çok kişi daha ortaya çıktı. Aralarında, mavi bayraklı bir plajda denize giren köpeğini denizden çıkarmayı reddeden ve bu yüzden davalık olan biri dahi vardı.
Mavi bayrak kriterlerinden madde 23 “köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir” diyor. Kimine göre bu madde, plaja girdiklerinde kontrol edilmelidir (tuvaletini yapmasına dikkat edilmeli, yaparsa toplanmalı, etrafa rahatsızlık vermemeli gibi) anlamında da olabilir.
HÜSRANA UĞRAMAYIN!
Türkiye’de ise her durumda olduğu gibi yine kara komedi benzeri bir portre var ortada. Sokak köpecikleri denizde oynarken görevliler sizin başınıza dikiliyor, kendi köpeğinizi sokamıyorsunuz.
Bana kalırsa mavi bayrak kriterinde sahipli/sahipsiz, böyle bir kısıtlamaya değinilmesi de trajikomik. Öyle ki dünyaya insan kadar zarar veren hiçbir canlı yok. İnsanın diğer türlere karşı kibri her alanda kendini gösteriyor.
Ancak doğanın bir parçası olan, denizleri, plajları, koyları hayvanlara yasaklamak, bu denli tahakküm hissiyatı, bana haddini aşmak gibi geliyor. Ne yazık ki bu gibi durumlar söz konusu... Bu sebeple, hüsrana uğramamak için tatil beldesi seçerken bölgede hayvanlara karşı durumu önceden soruşturmak, hayvan dostu otel ve plajlar hakkında bilgi almakta fayda var.
OTEL BULMAK MESELE
Büyük şehirlerde köpeklerimizle elde ettiğimiz konforu sahil kesimlerinde bulamıyoruz. Yıllar önce, çocukken ailem ve köpeğimizle tüm Karadeniz’i gezmiş ve kalacak otel, girecek plaj, gidecek kafe, restoran konusunda en ufak problem yaşamamıştık. Üstelik plansız bir seyahatti, gittiğimiz yerde rastgele otel buluyorduk.
İşin ilginci, evcil hayvan sahibi insan sayısı o günden bu yana kat kat arttı, buna rağmen hayvanlarıyla tatil yapanların önüne bugün daha çok engel çıkıyor. Evcil hayvanınızla kalacak otel bulmak dahi mesele halini aldı. Bir yandan insanların bir aile ferdini geride bırakmama isteğini fırsata çeviren uygulamalar da söz konusu, hayvan için ek ücret talep etme gibi...
Hayvan dostu işletmeleri, bölgeleri tercih etmeniz temennisiyle, iyi pazarlar...
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