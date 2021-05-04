'Hayvan otlatma' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü

04 Mayıs 2021 Salı, 15:21

Konya'nın merkez Meram ilçesi, Evliyatekke Mahallesi'nde oturan ve aralarında husumet bulunan Hüseyin K. ve Hüseyin Kayabaşı, koyun otlattıkları dağlık arazide karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Koyun otlatma yeri nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K., av tüfeğiyle Hüseyin Kayabaşı ve oğlu Osman Kayabaşı'ya ateş açtı. Baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin K. de olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman Kayabaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Hüseyin K., kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.