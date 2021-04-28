Ümraniye'deki Halk Ekmek kavgası yurttaşa yansıdı, İki yurttaş arasında tartışma yaşandı
İstanbul'da AKP'li belediyelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerine yönelik müdahalesi devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Halk Ekmek büfesi kurulması Ümraniye Belediyesi tarafından engellendi. Bunun üzerine yurttaş isyan etti. İki yurttaş arasında yaşanan tartışma Cumhuriyet TV kameralarına yansıdı.
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