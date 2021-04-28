Ümraniye'deki Halk Ekmek kavgası yurttaşa yansıdı, İki yurttaş arasında tartışma yaşandı

İstanbul'da AKP'li belediyelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerine yönelik müdahalesi devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 11:31
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Halk Ekmek büfesi kurulması Ümraniye Belediyesi tarafından engellendi. Bunun üzerine yurttaş isyan etti. İki yurttaş arasında yaşanan tartışma Cumhuriyet TV kameralarına yansıdı.

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