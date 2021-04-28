Ümraniye'deki Halk Ekmek kavgası yurttaşa yansıdı, İki yurttaş arasında tartışma yaşandı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 11:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Halk Ekmek büfesi kurulması Ümraniye Belediyesi tarafından engellendi. Bunun üzerine yurttaş isyan etti. İki yurttaş arasında yaşanan tartışma Cumhuriyet TV kameralarına yansıdı.



Yeni gelişmelerden haberdar olmak için Cumhuriyet Tv kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhuriyet Tv’yi sosyal medya hesaplarından takip edin:

Twitter; https://twitter.com/TvCumhuriyet?

Facebook; https://www.facebook.com/tvcumhuriyet?

Instagram; https://www.instagram.com/cumhuriyettv