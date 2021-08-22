Hayvanat bahçesi 4 yıldır aynı şempanzeyi ziyaret eden kadına yasak getirdi

22 Ağustos 2021 Pazar, 18:05

Adie Timmermans, Anvers Hayvanat Bahçesi'ndeki Chita adlı şempanzeyi 4 yıldır her hafta ziyaret ediyordu.

38 yaşındaki şempanzeyle "özel bir ilişkileri" olduğunu söyleyen Timmermans, Chita'yla her buluştuğunda ikili tellerin ve camın arkasından birbirlerine öpücük gönderiyor ve el sallıyordu.

"KENDİ GRUBUYLA İLETİŞİM SORUNU YARATTI"

Ancak hayvanat bahçesi yetkilileri kadının ziyaretlerini bundan sonra yasaklama kararı aldı. Yetkililer, şempanzenin diğer primatlarla sosyalleşmesi gerektiğini, insanlarla uzun süreli etkileşimin şempanzenin kendi grubuyla iletişim kurmasında sorun yarattığını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Chita ziyaretçilerle çok meşgul olduğunda, diğer şempanzeler onu dışlamaya ve grubun bir parçası olarak görmemeye başlıyor. Sonra ziyaret saatleri dışında yalnız başına oturmak zorunda kalıyor" dendi.

Öte yandan Timmermans, hayvanat bahçesi yetkililerinin kararının adil olmadığını savunarak "Ben bu hayvanı seviyorum, o da beni seviyor. Başka hiçbir şeyim yok. Neden bunu elimden almak istiyorlar?" diyerek sitem etti.

30 yıl önce hayvanat bahçesine gelen Chita'nınsa karara ne tepki verdiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.