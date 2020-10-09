HAYVANLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA, SORUMLU HAYVAN SAHİPLİĞİ İLE MÜMKÜN!

09 Ekim 2020 Cuma, 00:21

İnsanların, hayvanlar ile olan beraberliklerinde karşılıklı yaşanan yoğun bir sevgi; bunun temelinde ise, yaşam boyu sürecek bir bağlılık ve sorumluluk taahhüdü bulunuyor. Hayvan sahipleri, evcil hayvanları sayesinde hem kendi sağlık ve mutluluklarını artırıyor, hem de sorumluluğunu üstlendikleri evcil hayvanlarının her bakımdan koruyucuları oluyor.

Royal Canin Türkiye, hayatlarımıza her daim olumlu katkılarda bulunan kedi ve köpeklerin yaşam kalitesinin artırılması, hayvan sahiplenme sürecinin bilinçli bir şekilde ele alınması ve hayvan terk edilmelerin önüne geçilebilmesi için 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, tüm hayvan sahiplerine “İLK GÜNDEN SORUMLULUK” çağrısı yapıyor. Hayvanlar için daha iyi bir dünyanın sorumlu hayvan sahipliği anlayış ve uygulamalarının yaygınlaştırılması ile gerçekleşebileceğine inanan Royal Canin, bu anlamlı güne yönelik olarak sorumlu hayvan sahipliğinin önemini vurguladığı bir farkındalık kampanyası hayata geçiriyor. Muhsin Akgün imzası taşıyan fotoğraflarıyla Öykü Karayel, Meriç Aral ve Berk Atan evcil hayvanları ile birlikte kampanyada yer alırken, aynı zamanda dijital kanallardan yaptıkları sorumlu hayvan sahipliğine yönelik paylaşımları ile de pek çok ünlü isim ve influencer kampanyaya farkındalık desteğinde bulunuyor.

İLK GÜNDEN SORUMLULUK çağrısında “Sorumlu Hayvan Sahipliği” vurgusu

“Sorumlu Hayvan Sahipliği” kapsamında, kedi ve köpek bakımına ilişkin Türkiye’deki en kapsamlı bilgilerin yer aldığı Sorumlu Hayvan Sahipliği rehberlerine vurgu yapan Royal Canin, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından tüm hayvanlar için geliştirilen, hayvanların açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme haklarının altını çiziyor.

Hayvan sahiplenme sürecini detaylı olarak ele alan Rehberler, kedi ve köpek sahiplenme kararı alırken dikkat edilmesi gerekenler, kedi ve köpek ile yaşam, ev ortamı, sağlıklı beslenme, hayvan bakımı ve yaşam kalitesi, birden fazla hayvan ile yaşam, taşınma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, şehir hayatında kedi ve köpek yaşamı gibi pek çok konuda ayrıntılı bilgi sunuyor. Rehberlere, www.royalcanin.com/tr üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Hayvan dostluğu, insan sağlığına iyi geliyor

Kedi ve köpeklerle kurulan uzun süreli ve sorumluluk temelli birliktelikler, hayvan sahiplerinin kaygı, stres ve yalnızlıkla mücadele edebilmelerinde onlara destek olurken; fiziksel açıdan aktif kalmalarına da yardımcı oluyor. İnsan-Hayvan Bağı Araştırma Enstitüsü (HABRI) ve Royal Canin’in parçası olduğu Mars Petcare tarafından yapılan araştırmaya göre; insanların yüzde 85'i evcil hayvanlarla etkileşimin yalnızlıklarını azaltmalarına yardımcı olduğunu; yüzde 76'sı ise bu etkileşimlerin sosyal izolasyon sürecinde onlara destek olduğunu düşünüyor. Aynı araştırmaya göre; evcil hayvan sahiplerinin yüzde 80'i evcil hayvanlarının onları daha az yalnız hissettirdiğini; yüzde 54'ü ise evcil hayvanlarının diğer insanlarla etkileşime geçmelerinde yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan evcil hayvanların varlığı, insanlarda fiziksel aktiviteyi artırırken, kilo yönetimi gibi sağlıklı yaşam tarzlarının desteklenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Çalışmalar, özellikle köpek sahiplerinde obezite oranlarının çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Evcil hayvan sahibi olmak, kalp krizinde hayatta kalma oranında da önemli bir fark yaratıyor. Yine Mars Petcare tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, evcil hayvan sahibi olan kalp hastalarının yüzde 94'ü en az bir yıl boyunca ciddi kalp krizlerinden sağ olarak kurtulurken, evcil hayvanı olmayan hastalarda ise bu oran yüzde 72. Bu kapsamda kedi ve köpekler egzersiz ihtiyaçları ve oyun oynama istekleri ile insanlarda fiziksel aktivitelerin desteklenmesinde yardımcı olarak sağlık risklerini de azaltıyor. İnsan-hayvan dostluğu özellikle çocuklarda özgüvenin ve sosyal becerilerin desteklenmesi, iyi davranışları motive ederek öğrenmenin pekiştirilmesi gibi süreçleri de destekliyor.

Royal Canin’in sorumlu hayvan sahipliği çalışmaları hakkında bilgi veren Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Royal Canin olarak ‘hayvanlar için daha iyi bir dünya’ sağlama amacımız kapsamında sorumlu hayvan sahipliğini önemsiyoruz ve ana odağımızı bu kavram oluşturuyor” dedi. Sorumlu hayvan sahipliğine katkıda bulunacak uygulamaların, hayvanlarla etkileşime geçen tüm canlıların sorumluluğu olduğu bilinci ile çalışmalarına yön verdiklerini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: “Sorumlu Hayvan Sahipliği, bakımı üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak sağlıklı, mutlu ve refah içinde yaşayan hayvanlar olabilmelerine odaklanıyor. Hayvan sahiplerinin, sahiplenme aşamasında “bir canlıyı sahiplenmek, benim için doğru bir karar mı?” sorusuna ek olarak, şu soruyu da kendilerine sormalarının öneminin altını çiziyor: “ben ve yaşam tarzım, evcil hayvanımın ihtiyaç duyabileceği olanakları ve bakım şartlarını sağlamaya yeterli miyiz? Bu anlayış ile birlikte yaşam boyu devam edecek, her iki tarafa da mutluluk ve sağlık getirecek bir dostluktan bahsetmenin mümkün olduğuna inanıyoruz.”

Royal Canin Hakkında:

ROYAL CANIN® markasının sahibi olan Royal Canin Company, Mars Petcare’e bağlı bir şirket olup kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesinde dünya çapında lider bir markadır. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların hayat kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 110’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.