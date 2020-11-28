Suudi Arabistan'ın hayvansal ürünlere uyguladığı boykot resmiyet kazandı
Suudi Arabistan’ın uyguladığı resmi olmayan boykot Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üyelerine gönderilen e-posta ile resmiyet kazandı. Reuters, ‘hayvansal ve anne sütü gibi ürünlerin ithalatının 15 Kasım’dan itibaren durdurulduğunu’ aktardı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üyelerine gönderilen yazıda Suudi Arabistan Türkiye'den kırmızı/beyaz et ve ürünlerinin yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin ithalatını resmi olarak da askıya alındığı belirtildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre gönderilen e-postada, 'Ticaret Bakanlığı'ndan bazı ürünlerin Suudi Arabistan'a ihracının durdurulduğu' bilgisinin iletildiği aktarıldı.
15 KASIM'DAN İTİBAREN ASKIYA ALINDI
İhracatçılar Meclisi üyelerine ulaşan yazıda, “Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-postada, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir Nota’ya atıfla, ülkemizden kırmızı et ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, su ürünleri, yumurta ve bal ve bunların ürünleri ile süt ve anne sütü alternatifi olan aromaların ithalatının 15 Kasım tarihinden itibaren askıya alındığı ifade edilmektedir” denildi.
Faysal bin Ferhan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türk ürünlerinin gayri resmî boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok. Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz" şeklinde konuşmuştu.
ERDOĞAN İLE SELMAN GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Salman geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş; İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldıkları belirtilmişti.
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