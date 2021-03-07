Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki: Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri

SMA Tip 1 hastası Ayaz bebeğin yaşamını yitirdiğini öğrenen oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi. Kaya, "Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri" diyerek isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2021 Pazar, 12:57
Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki: Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri
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SMA Tip 1 hastası Ayaz, belirlenen kriterlere uymadığı için ücretsiz verileceği açıklanan ilaçları alamadı. Tedavisi yetersiz kalan Ayaz bebek, yaşamını yitirdi. 

SMA hastası bebeklerin tedavisi için sık sık sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunan Hazal Kaya, dün bir Twitter kullanıcısının SMA Tip 1 hastası Ayaz bebeğin yaşamını yitirdiğini duyurması üzerine sosyal medya hesabından  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek isyan etti. 

"ÖLÜYOR BU BEBEKLER! NE BEKLİYORSUNUZ"

Oyuncu Hazal Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

 "Ücretsiz sağladığınızı söylediğiniz ilaçları bebekleri testlere sokarak, kriterlere tabii tutarak sağlıyorsunuz. İlacı alamayan bebekler ölüyor... Ölüyor bu bebekler! Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri."



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