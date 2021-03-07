Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki: Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri
SMA Tip 1 hastası Ayaz bebeğin yaşamını yitirdiğini öğrenen oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi. Kaya, "Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri" diyerek isyan etti.
SMA Tip 1 hastası Ayaz, belirlenen kriterlere uymadığı için ücretsiz verileceği açıklanan ilaçları alamadı. Tedavisi yetersiz kalan Ayaz bebek, yaşamını yitirdi.
SMA hastası bebeklerin tedavisi için sık sık sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunan Hazal Kaya, dün bir Twitter kullanıcısının SMA Tip 1 hastası Ayaz bebeğin yaşamını yitirdiğini duyurması üzerine sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek isyan etti.
"ÖLÜYOR BU BEBEKLER! NE BEKLİYORSUNUZ"
Oyuncu Hazal Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Ücretsiz sağladığınızı söylediğiniz ilaçları bebekleri testlere sokarak, kriterlere tabii tutarak sağlıyorsunuz. İlacı alamayan bebekler ölüyor... Ölüyor bu bebekler! Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri."
Ücretsiz sağladığınızı söylediğiniz ilaçları bebekleri testlere sokarak,kriterlere tabii tutarak sağlıyorsunuz.İlacı alamayan bebekler ölüyor...Ölüyor bu bebekler!!!Ne bekliyorsunuz,kaldırın şu kriterleri!! @drfahrettinkoca https://t.co/8gSnLBuHmR— Hazal Kaya (@HazalKaya110) March 6, 2021
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı
- Okul yöneticisi ve öğretmene 'türban' soruşturması
- Zimmetine para geçiren eski kayyım görevden alındı
- İngiltere'de 'uçan gemi'... Bilimsel olarak açıklandı
- Köpeğin kulaklarını kesen kişiye para cezası
- Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
- Validen 'kapatmak zorunda kalacağız' uyarısı
- Eski eşine şiddet uygulayan zanlı hakkında yeni karar
- Psikoloji bilimine göre aşık olduğunuzun 9 kanıtı
- Kılıçdaroğlu'nu 'aşı programını riske atmakla' suçladı