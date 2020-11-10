Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan ilk açıklama: Benim için sürpriz oldu

10 Kasım 2020 Salı, 11:29

Berat Albayrak'ın görevi bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan'dan ilk değerlendirme geldi.

Bakan Elvan karara ilişkin TBMM'de muhabirlerin sorularına "Benim için de sürpriz oldu" yanıtını verdi.

Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın Bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" dedi.

Elvan, öğleden sonra TBMM Genel Kurul'da yemin ederek resmen göreve başlayacak.













