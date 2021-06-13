Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ildeki 32 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 ayrı ilde 32 taşınmazı satacak. İstanbul Şile ve Balıkesir Ayvalık ilçelerinde de satılık taşınmazlar bulunuyor.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı ÖİB tarafından, 10 ilde bulunan 32 taşınmaz satılacak. Buna göre; Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale ve Malatya'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.
İhale şartnamesi bedeli ise 1000 TL olarak belirlendi. Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.
Resmi Gazete’de yer alan satışa konu arazilerin İstanbul’da olanları şehrin Anadolu Yakası’nda bulunan kuzey ormanlarındaki Şile’de bulunuyor. Şile’de satışa çıkan en büyük arazi 29 bin metrekare alana sahip ve bu arazi için istenen geçici teminat bedeli 750 bin TL. Ankara’da ise satılacak olan araziler Gölbaşı’nda bulunuyor. Balıkesir’de de Ayvalık ilçesi en çok arazi satılan bölgeler arasında yer alıyor.
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