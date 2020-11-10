Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

10 Kasım 2020 Salı, 00:30

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurmuştu.

Albayrak'ın istifasının ardından resmi hiçbir kanaldan açıklama yapılmazken iktidara yakın medya da derin bir sessizliğe gömüldü.

İstifanın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu ancak damadı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin tek kelime bile etmedi

Akşam saatlerinde de AKP sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı. Konuşmasının genel çerçevesinde Albayrak'ın istifasına yönelik bir açıklama yapmayan Çelik, basın mensuplarının soruları üzerine "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme, Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değil" dedi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan 27 saat sonra konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

Albayrak’ın istifası sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan’ı atadı. Karar Resmi Gazete’de de yayımlandı.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlamasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1983 tarihinde lisans eğitimini tamamlayan Lütfi Elvan, ardından İngiltere'de bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını ise ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde ekonomi alanında yaptı.

1989 yılında ise Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı. Burada 1996 yılına kadar uzman yardımcısı olarak çalışan Lütfi Elvan, 1996 yılında ise Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için istifa etti.

AKP'ye katılarak siyasete atılan Lütfi Elvan, 2007 seçimlerinde Karaman milletvekili olarak TBMM'ye girdi. O dönem AKP Genel Başkanı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapan Lütfi Elvan, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve AB Başkanlığı'na seçildi.