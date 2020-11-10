Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurmuştu.
Albayrak'ın istifasının ardından resmi hiçbir kanaldan açıklama yapılmazken iktidara yakın medya da derin bir sessizliğe gömüldü.
İstifanın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu ancak damadı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin tek kelime bile etmedi
Akşam saatlerinde de AKP sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı. Konuşmasının genel çerçevesinde Albayrak'ın istifasına yönelik bir açıklama yapmayan Çelik, basın mensuplarının soruları üzerine "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme, Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değil" dedi.
Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan 27 saat sonra konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.
Albayrak’ın istifası sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan’ı atadı. Karar Resmi Gazete’de de yayımlandı.
LÜTFİ ELVAN KİMDİR?
Lütfi Elvan, 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlamasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde eğitimine devam etti. 1983 tarihinde lisans eğitimini tamamlayan Lütfi Elvan, ardından İngiltere'de bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını ise ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde ekonomi alanında yaptı.
1989 yılında ise Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı. Burada 1996 yılına kadar uzman yardımcısı olarak çalışan Lütfi Elvan, 1996 yılında ise Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için istifa etti.
AKP'ye katılarak siyasete atılan Lütfi Elvan, 2007 seçimlerinde Karaman milletvekili olarak TBMM'ye girdi. O dönem AKP Genel Başkanı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapan Lütfi Elvan, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve AB Başkanlığı'na seçildi.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
- Albayrak’ın istifası sonrası Portakal’dan çarpıcı yorum
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
- Albayrak’ın istifası sonrası Portakal’dan çarpıcı yorum
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama