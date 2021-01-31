Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Berat Albayrak’ın 3 bakan yardımcısından 2’si gitti: Albayrak dönemine tırpan

31 Ocak 2021 Pazar, 03:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Berat Albayrak’ın döneminde görev yapan 3 bakan yardımcısından 2’si görevden alındı. Türkiye Varlık Fonu’nda Albayrak’tan boşalan başkanvekilliğine ise Hazine ve Maliye Bakanı yerine, yönetim kurulu içerisinden atama yapılması dikkat çekti.

GÜLEN İLE FOTOĞRAF

Bakan yardımcıları Osman Dinçbaş ile Bülent Aksu görevden alındı. Böylece Albayrak dönemindeki 3 isimden 2’si gitti. Diğer bakan yardımcısı Nureddin Nebati ise yerinde kaldı. Nebati, daha önce AKP milletvekili olarak görev yapmıştı. Nebati’nin Pensilvanya’da FETÖ lideri Fethullah Gülen ile fotoğraf çektiren AKP’liler arasında yer alması kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapıyor. Berat Albayrak’ın istifasıyla boşalan başkanvekilliği görevine Prof. Dr. Erişah Arıcan’ı atadı. Arıcan, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Erdoğan, daha önce olduğu gibi başkanvekilliğine, Hazine ve Maliye Bakanı’nı değil, yönetim kurulu içerisinden bir ismi getirmiş oldu. Başkanvekilliğine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın getirilmesi beklentisi vardı. Arıcan, aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın Berat Albayrak’ın tez danışmanlığı ortaya çıkmıştı.

Görevden alınan Dinçbaş’ın yerine de Cengiz Yavilioğlu getirildi. Eski AKP Erzurum Milletvekili olan Yavilioğlu, AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yavilioğlu, 2015-2018 yılları arasında da Maliye’de bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Naci Ağbal döneminde bakan yardımcısı olan Yavilioğlu, Albayrak’ın bakanlığa geldiği 2018’de bu görevden ayrılmıştı. Görevden alınan Bülent Aksu’nun yerine de Şakir Ercan Gül atandı. Gül, daha önce TMSF Başkanı olarak görev yapmıştı.

DİĞER ATAMALAR

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na Mahmut Sami Şahin atandı. Şahin, son yerel seçimlerde AKP’den Karaman Belediyesi başkan adayı olmuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcısı Mehmut Tutaş ile 6 bölge müdürü görevden alındı. 7 bölge müdürü atandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem görevden alındı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı getirildi. Balıkçı, geçen yıl içerisinde bu göreve getirilmişti. Atama kararı yeni çıktı. Kurumun yürütme kurulu üyeliklerine de Kadim Budak ve Prof. Dr. İbrahim Dincer atandı. Budak, HAVELSAN ve TÜBİTAK’ta görev yapmıştı. Dinçer de TÜBİTAK’ta görev almıştı.

KREDİ TARTIŞMASI

Ziraat Bankası’nın Çukurova Grubu’na “Turkcell” için vergi cenneti Virgin Adaları üzerinden 1.6 milyar dolar kredi verdiği ortaya çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun Turkcell ve Eximbank’ın yönetim kurullarında görev yaptığını Cumhuriyet duyurmuştu. Aksu’nun bu gelişmelerin ardından görevden alınması dikkat çekti.