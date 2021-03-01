Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kripto para ile ilgili durum bakanlığımız tarafından takip ediliyor. Kripto paralarla ilgili dünya genelindeki kaygıları paylaşıyoruz. MB, BDDK SKP ile işbirliği halinde çalışma yürütülüyor" açıklaması yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıların paylaşıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir" denildi.
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