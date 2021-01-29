Hazine iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat-nisan döneminde 111,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 119,6 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

AA
29 Ocak 2021 Cuma, 17:47
Abone Ol google-news

Bakanlık, şubat-nisan dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 111,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 119,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler