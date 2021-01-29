Hazine iç borçlanmaya gidecek

29 Ocak 2021 Cuma, 17:47

Bakanlık, şubat-nisan dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 111,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 119,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.