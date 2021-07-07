Haziran ayına ilişkin Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri uzatıldı mı?
Pandeminin ekonomik hasarını aza indirmek adına ödenen nakdi ücret desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Kabine toplantısının ardından merakla takip edilen nakdi ücret desteğine ilişkin son karar da netleşmiş oldu. Peki nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında işverenlerin işçi çıkarması yasaklanmış, ücretsiz izne ayrılan işçilere nakdi ücret desteği ödenmesine karar verilmişti.
Geçtiğimiz günlerde sona eren destek ödemelerinin akabinde yurttaşlar son kez hesaplarına yatacak olan nakdi ücret desteği sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan nakdi ücret desteği, 1 Temmuz 2021 Perşembe normalleşme süreciyle birlikte sona ermiş ve 1 Temmuz tarihine gelindiğinde herhangi bir uzatmaya gidilmemişti.
Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de haziran ayına ilişkin (temmuz ayı) ödemelerinin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.
Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Bu bilgiler kapsamında nakdi ücret desteğinin bu hafta içerisinde ödeneceği tahmin ediliyor.
Ödemelerin yapılıp yapılmadığı ise 'turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi' internet adresinden sorgulanacak.
2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (yüzde 21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyordu. Nakdi ücret desteği, 1500 lira olarak açıklanmıştı.
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