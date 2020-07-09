09 Temmuz 2020 Perşembe, 12:04

Hayatını kaybeden işçiler arasında 8 çocuk işçi ve 8 göçmen işçi bulunuyor. Verilere göre çocuk işçilerin ölümleri tarım işkolunda gerçekleşti.

Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, sağlık, güvenlik, gıda, tekstil, ağaç ve enerji işkollarında gerçekleşti. Ölüm nedenleri arasında ise sırasıyla en çok trafik/servis kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, şiddet, Covid-19 ve elektrik çarpması bulunuyor.

Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 133 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan ayında en az 221 işçi, Mayıs ayında en az 165 işçi ve Haziran ayında en az 188 işçi yaşamını yitirdi.