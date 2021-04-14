HBO yeni filmle geliyor: Başrolde Natalie Portman var

14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:33

ABD’nin önde gelen paralı televizyon kanallarından HBO’da başrolünü Natalie Portman’ın üstlendiği “The Days of Abandonment” filmi yer alacak. Ön yapım aşamasında olan filmin yönetmen koltuğuna Maggie Betts oturacak.



Variety’de yer alan habere göre The Days of Abondonment, istikrarlı bir ev hayatı için kendi hayallerini terk eden Tess'in, kocası tarafından terk edildiğinde altüst olan hayatını anlatacak. Tess karakterini Natalie Portman canlandıracak.