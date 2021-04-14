HBO yeni filmle geliyor: Başrolde Natalie Portman var

HBO’da yer alacak yeni yapımda Natalie Portman başrolde oynayacak. Portman, roman uyarlaması olan filmde hayatı altüst olan bir kadını canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:33
HBO yeni filmle geliyor: Başrolde Natalie Portman var
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ABD’nin önde gelen paralı televizyon kanallarından HBO’da başrolünü Natalie Portman’ın üstlendiği “The Days of Abandonment” filmi yer alacak. Ön yapım aşamasında olan filmin yönetmen koltuğuna Maggie Betts oturacak.

Variety’de yer alan habere göre The Days of Abondonment, istikrarlı bir ev hayatı için kendi hayallerini terk eden Tess'in, kocası tarafından terk edildiğinde altüst olan hayatını anlatacak.  Tess karakterini Natalie Portman canlandıracak.


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