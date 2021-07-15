HDP binasına saldırı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde HDP ilçe binasına gelen A.T.D. yanında getirdiği av tüfeğini rastgele ateşledi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken; saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Parti binasında ve camlarda hasar oluştu. Saldırganın tüfekle ateş ettiği sırada, “Hadi çıkın dışarı” diye bağırdığı öğrenilirken, 2018 yılında yine aynı binaya gelerek camları kırdığı ve gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Saldırı sonrası Muğla Valiliği yazılı açıklama yaptı Açıklamada, “Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan 2018 yılında da HDP ilçe binası camını kırdığında, mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapılan A. T. D. isimli şahıs, olay mahallinde güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir. Söz konusu olayda ölen ya da yaralanan kimse olmamıştır. Sadece binada maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir” denildi.