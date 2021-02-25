HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan TİP ve EMEP'e ziyaret

25 Şubat 2021 Perşembe, 17:33

Buldan, TİP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki ziyarette yaptığı konuşmada, TİP heyetine teşekkür etti. Buldan, bu ziyareti gerçekleştirmenin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin temel sorunlarını konuşacaklarını dile getiren Buldan, "Halkların Demokratik Partisi olarak 1 Şubat tarihinde başlatmış olduğumuz yeni demokrasi mücadelesi programı çerçevesinde siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz." dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.



EMEP'İ DE ZİYARET ETTİ

Buldan, EMEP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan ziyaretteki konuşmasında, partisinin yeni bir program açıkladığını, bu çerçevede muhalefet partileriyle buluştuklarını söyledi.

Başlattıkları kampanyanın toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini dile getiren Buldan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Hakkari ve Edirne'den Ankara'ya başlattıkları yürüyüşün kendilerine çok şey kattığını ifade etti.

Pervin Buldan, diğer muhalefet partileriyle buluşmalarında gündemde olan yeni anayasa konusunu da görüştüklerini anlatarak, "Şu an yürürlükte olan Anayasa, Türkiye'nin sorunlarına çözüm olacak anayasa değil. Bir darbe anlayışıyla hazırlanmış olan ve Türkiye'deki bütün farklı kesimleri, inançları, kimlikleri ve kültürleri yok sayan Anayasa'nın böylesi süreçlerde herhangi bir faydasının olmadığını biliyoruz. Yeni bir anayasanın hazırlanması, yazılması için ortamın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu ifade eden Buldan, sorunların çözümünün karşılıklı olarak toplumsal barışı elde etmekten geçtiğini bildirdi.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in gündeme ilişkin açıklamalarının ardından ziyaret basına kapalı devam etti.