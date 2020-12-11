HDP Genel Merkezi'nden Bahçeli'ye yanıt

11 Aralık 2020 Cuma, 21:52

Halkların Demokratik Partisi (HDP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. HDP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız" denildi.

HDP'nin açıklamasında, "Bahçeli’ye yanıtımızdır; İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" ifadeleri de kullanıldı.