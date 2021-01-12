HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, katıldıkları her etkinliğin fezleke konusu olduğunu söyledi

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

HDP’li milletvekilleri için hazırlanan fezlekelerle ilgili Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Beştaş, partilerinin sindirilmek istendiğini söyledi. Yaptıkları her konuşmanın “fezleke konusu” olduğuna dikkat çeken Beştaş, “Katıldığımız herhangi bir etkinlikte sustuğumuz için bile fezleke geldi. Amaç HDP’yi tasfiye etmek ve demokratik siyasetin dışına atmak. Bize karşı açık bir ayrım söz konusu. Bu kabul edilemez. Bunun hukukta yeri yoktur” dedi.

Fezlekelerle HDP’nin kapatılması için zemin hazırlanmak istendiğini anlatan Beştaş, iktidarın baskı ve engellemelerine karşı siyasetin içerisinde kalacaklarını belirtti. Beştaş, “Temel hedefimiz ise demokrasiden, adaletten, hak ve özgürlükten yana olan her kesimin bir demokrasi ittifakı etrafında birleşmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

PARTİLERE ÇAĞRI

“Bu sadece HDP’ye yönelen bir tehdit değil, Türkiye’deki herkesime yönelik bir tehdit” diyen Meral Danış Beştaş, diğer partilere çağrıda bulunarak şunları kaydetti: “Belediyelere kayyım atandığında ‘bugün Diyarbakır, Van, Mardin’e atanıyor yarın başka yere kayyım atanacak, bunun bölgesi yok’ dedik. Üzülerek İBB’nin yetkilerinin kısıtlandığını görüyoruz. Ya da başka şekillerde müdahalelerle karşılaşıyoruz. Mesela, Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım atandı. Bu nedenle Türkiye’de beraber hareket edilmesinin, birleşilmesinin, geçici sürelerde bile olsa çok hayati olduğunu belirtmek isterim. Hepimiz aynı halk iradesiyle geldik. Buna hukuktan yana olan tüm milletvekillerinin karşı durması gerekiyor.”