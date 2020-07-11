HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın kolu alçıya alındı
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün TBMM kapısından çıkarken ayağı takılarak düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Beştaş’ın kolu alçıya alındı. Taburcu edilen Beştaş’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün TBMM Genel Kurul çalışmaları devam ettiği sıralarda, 4 Nolu Basın Kapısı’ndan çıkarken ayağı takıldı. Yere düşen Beştaş’ın yardımına görevli memurlar koştu.
Beştaş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beştaş’ın çatlak oluşan kolu alçıya alınarak, taburcu edildi. Beştaş’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve haftaya kontrole gideceği öğrenildi.
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