HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın kolu alçıya alındı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:04

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün TBMM Genel Kurul çalışmaları devam ettiği sıralarda, 4 Nolu Basın Kapısı’ndan çıkarken ayağı takıldı. Yere düşen Beştaş’ın yardımına görevli memurlar koştu.

Beştaş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beştaş’ın çatlak oluşan kolu alçıya alınarak, taburcu edildi. Beştaş’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve haftaya kontrole gideceği öğrenildi.