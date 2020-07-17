HDP neden 'Azerbaycan-Ermenistan' bildirisine imza atmadığını açıkladı: Arabuluculuk esas politika olmalı

17 Temmuz 2020 Cuma, 09:56

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te grubu bulunan 4 partinin imza attığı Azerbaycan-Ermenistan bildirisini neden imzalamadıklarını yaptığı yazılı açıklama ile anlattı.

Oluç, iki ülke arasındaki sorunu çözmek için barışçıl çözümler üretmek gerektiğinin altını çizerek, “Azeriler ve Ermeniler bu coğrafyanın kadim halklarıdır. Barışa Azeri ve Ermeni halklarının hava ve su gibi ihtiyaçları vardır. Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana Kafkasya'da devam eden çatışmaların ve savaşların son bulması, barışın sağlanması için Türkiye dâhil bütün komşu ve çevre ülkeler diyalog ve müzakereyi teşvik etmelidir” dedi.

Oluç, sorunun siyasi çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan Minsk Grubu’nun inisiyatif alması gerektiğine vurgu yaparak, şunları belirtti: “Arabuluculuk esas politikamız olmalıdır. Barış ve diplomasi, sorunların çözümünün esas yolu olmalıdır. Müzakere ve siyasi çözüm yöntemleri maalesef uzun yıllardır geri plana itilmiştir. Buna karşılık barışçıl bir dış politikaya öncelik vermek, her iki tarafı da, Azerbaycan ve Ermenistan'ı, masaya oturtacak ve gerilimi azaltacak adımların atılmasına katkıda bulunmak esas olandır.”