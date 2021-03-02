HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, evleri yıkılan yurttaşları Meclis gündemine taşıdı

02 Mart 2021 Salı, 11:44

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Şırnak'ta sokağa çıkma yasakları sonrası evleri yıkılan yurttaşları Meclis gündemine taşıdı.

Hasan Özgüneş, “Şırnak'ta 14 Mart 2016 yılından sonra ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan çatışmalı süreçte binlerce yurttaşın evi ve iş yeri yıkıldı. İşyerini ve evini kaybeden yurttaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığında yapılan ev ve işyerlerinin bir bölümü teslim edilirken hala evini veya işyerini alamayan yurttaşların mağduriyetleri devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Hasan Özgüneş, Şırnak'ta bugüne kadar yıkılan ev veya işyerini teslim alamayan yurttaşlar için bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Hasan Özgüneş’in yönelttiği sorular şöyle:

- 14 Mart 2016 yılında Şırnak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası kaç ev yıkılmıştır?

- 14 Mart 2016 yılında Şırnak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası kaç işyeri yıkılmıştır?

- Söz konusu süreçte yapılan yıkım kararları kim veya kimler tarafından hangi kriterlere göre yapılmıştır?

- Bugüne kadar yıkılan ev ve/veya işyerini teslim alamayan kişi sayısı kaçtır?

- Yaklaşık 1200 ailenin etap dışı kalmasının sebebi nedir? Bu duruma ilişkin bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa soruşturma ne aşamadadır?

- Birçok aileye yapılan kira destek yardımlarının ödenmemesinin gerekçesi nedir? Ödenmeyen kira destek yardımlarının bir an önce ödenmesine ilişkin bir girişiminiz olacak mıdır?

- Başta etap dışı olarak tabir edilen söz konusu aileler olmak üzere, bugüne kadar hala ev ve/veya işyerini alamayan ailelerin mağduriyetlerini gidermeye yönelik bir çalışmanız olacak mıdır? Olacaksa bu çalışmalar nelerdir?