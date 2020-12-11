HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt: "Vadeniz doldu"
HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, partisini hedef alarak, "Kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Sizin sorununuz 'hazım' değil; 'çoklu organ yetmezliği.' Vadeniz doldu" şeklinde yanıt verdi.
Bugün yaptığı açıklamalarla HDP'nin kapatılması gerektiğini savunan Devlet Bahçeli'ye HDP'nin Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü yanıt verdi.
Bahçeli yaptığı açıklamada, "HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli'ye, "Vadeniz doldu" diyen Kürkçü, şu açıklamalarla yanıt verdi:
"HDP'nin etini yiyemediğiniz doğru ama belirtileri yanlış okuyorsunuz: Sizin sorununuz 'hazım' değil; 'çoklu organ yetmezliği.' Vadeniz doldu."
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