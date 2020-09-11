HDP'den 'Demirtaş parti kuracak' iddialarına yanıt

11 Eylül 2020 Cuma, 13:38

Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın parti kuracağı iddialarını değerlendiren Günay, Demirtaş’ın partisinin HDP olduğuna dikkat çekerek, şunları vurguladı:

“İktidar yandaşları kalkmış ‘Demirtaş yeni parti kuracak’ yalanına sarıldılar. Şimdi buradan bu iftiranın sahiplerine sesleniyoruz; ‘Sevgili Selahattin Demirtaş’ın partisi HDP’dir ve bu partinin Eş Genel Başkanı iken sizler mafya hukukuyla onu zindana attınız. Yetmedi, tahliye kararına rağmen reisinizin talimatıyla ‘karşı hamle’ yaparak tekrar tutuklattınız. Hiç uzatmadan diyoruz ki; Biraz ahlaklı olun, biraz vicdanlı olun ve kendinize başka yalanlar ve senaryolar bulun.”