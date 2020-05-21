HDP’li 21 kadın milletvekili, çocuk istismarını Meclis günemine taşıdı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 12:56

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parlamento Kadın Grubu, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının gerçekleşmeden önlenmesi amacıyla TBMM’ye ortak imzalı araştırma önergesi sundu. Önergede imzası bulunan Meral Danış Beştaş, Ayşe Acar Başaran, Ayşe Sürücü, Dersim Dağ, Dilan Dirayet Taşdemir, Dilşat Canbaz Kaya, Ebru Günay, Fatma Kurtulan, Feleknas Uca, Filiz Kerestecioğlu, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Muazzez Orhan, Nuran İmir, Oya Ersoy, Pero Dundar, Remziye Tosun, Semra Güzel, Serpil Kemalbay, Şevin Coşkun, Tülay Hatimoğulları ve Züleyha Gülüm, ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlanması istemiyle çocuk istismarını meşrulaştıran söylemlerdeki artış ve çocukların içinde bulunduğu riske dikkat çektikleri soru önergesini Meclis gündemine taşıdı.

'İSTİSMARCILAR KORUNUYOR'

Çocuk istismarına yönelik verilen araştırma önergesinin gerekçesinde siyasi erkin dolaysız, yargı erkinin ise dolaylı yoldan istismarcılara yönelik koruyucu tavrının; okullarda, öğrenci yurtlarında ve kendi evlerinde cinsel istismara maruz kalan çocukların mağduriyetlerini artırdığına dikkat çekildi.

'İŞARET FİŞEĞİ AYM KARARI İLE ATILDI'

Cinsel istismar ve tecavüz faillerinin mağdur ile evlenmesi halinde cezai yaptırımın ortadan kaldırılacağına ilişkin bir takım düzenlemelerin yıllardır parlamento gündemine sokulduğunu hatırlatan gerekçede, “Kadın örgütlerinin, muhalefetin ve kamuoyunun dirençli baskısı sonucunda rafa kaldırılmaktadır. Ancak bu meselenin daimi olarak yasama organının önüne getirilmesi açık bir tehlikedir. Bu konuya dair işaret fişeği, yaklaşık 4 yıl evvel, AYM’nin TCK’nin 103 üncü maddesinde yer alan çocuklara istismarı düzenleyen ve bir yaş sınırı aramayan düzenlemenin iptaline ilişkin kararı ile atılmıştır. AYM tarafından verilen bu iptal kararının istismar faillerini koruduğu açıktır” ifadelerine yer verildi.

Gerekçenin devamında, Çocuk Hakları Bakanlığının kurulması, Çocuk Hakları Daimi Komisyonunun Mecliste oluşturulması ve çocuk hakları konusunda bütünlüklü politikaların uygulanması gerektiği belirtilerek çocukları her türlü istismardan korumanın, devletin birincil yükümlülüğü olduğu belirtildi.

Kadın vekillerin Zehra Zümrüt Selçuk’a yönelttiği sorular şöyle:

* Anayasa Mahkemesi kararı, devletin çocuğun maruz kaldığı cinsel istismara dair sorumluluğunu bertaraf etmekte olup, Bakanlığınız bu kararın çocuklar için doğuracağı olası sakıncalara dair hangi önlemleri almıştır/alacaktır?

* Bakanlığınız, çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarını engelleyecek düzenlemeler yapılması ve bu meseleyle ilgili etkin bir mücadele yürütülmesi amacı ile hangi çalışmaları hayata geçirecektir?

* Basın yayın organlarında “çocukların evlenebileceği”, “doğum yapabileceği” şeklinde ve çocuğun üstün yararını tehlikeye atan açıklamalara ilişkin Bakanlığınız hukuki süreç başlatmış mıdır?

* Geçtiğimiz günlerde Akit Tv’de yayınlanan ve çocuğun cinsel istismarını meşru gösteren açıklamalara dair neden hala bir açıklama yapmadınız? Bu programa ve programda yapılan açıklamalara dair hukuki süreç başlatacak mısınız?

* Son on beş yıl içerisinde kaç çocuk istismara uğramıştır? Yıllara ve şehirlere göre dağılım ne şekildedir?

* Son on beş yıl içerisinde çocuğa karşı istismardan kaç kişi ceza almıştır, kaçı halihazırda cezaevindedir? Mükerrirlerin sayısına dair bir istatistik mevcut mudur?

* Bakanlığınız halihazırda kaç istismar davasında müdahildir? Bakanlığınızın dahil olduğu kamu davalarında faillerin etkin bir şekilde yargılandığı ve ceza aldığı vaka sayısı nedir?

* Bakanlığınız cinsel istismar mağduru olan çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sunmakta mıdır?

* Çocuğa yönelik istismarın önlenmesi için toplumun sizden beklentisi olan bütünlüklü politikaları ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?



Kaynak: Sendika.Org