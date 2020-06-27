HDP’li 3 vekilde koronavirüs tespit edildi

27 Haziran 2020 Cumartesi, 16:16

TBMM'de patlak veren koronavirüs salgını HDP'ye sıçramış, dün bir milletvelinin COVİD-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Bugün HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç toplamda 3 HDP’li milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada vekillerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce de açıkladığımız gibi Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmişti. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştı.

Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda üç vekilimizin enfekte olduğu anlaşıldı. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir.

Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

SAYMAZ, VEKİLLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19 testi pozitif çıkan milletvekillerinin isimlerini paylaştı. Saymaz'ın iddiasına göre, koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan HDP'li vekiller şu şekilde:

- Mardin Milletvekili Pero Dundar

- Şırnak Milletvekili Nuray İmir

- Muş Milletvekili Mansur Işık